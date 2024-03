¡Fuerte! Olga Zumarán marca distancia de Jessica Newton: "Jamás elegiremos una reina en un reality"

03/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que se anunció que Olga Zumarán y Lizi De las Casas asumirán la dirección de concursos de belleza, la exreina explicó cómo llevará ahora los certámenes y sorprendió al marcar distancia de Jessica Newton, quien en algunas oportunidades coronó a las ganadoras en el reality 'Esto es Guerra'.

Como se recuerda, cuando se supo del nuevo cargo de Zumarán, la también actriz desató la polémica al insinuar que los concursos de Newton se compraban las coronas.

Marca distancia de Jessica Newton

En conversación con un medio local, Olga Zumarán detalló cómo desarrollará los certámenes de belleza y explicó que, si bien no es mala idea incluir a personajes famosos en sus concursos, ellas también tendrán que ser evaluadas rigurosamente.

"Es una forma de trabajar. Pero queremos hacerlo diferente, queremos hacerlo como antes y elegir a la persona de su sitio, que sea una chica preparada, que tenga los requisitos que vamos a pedir. Ahora si por ahí hay un par de famosos, tres o cinco que quieren participar pues van a correr el riesgo de que nosotros vamos a calificar y habrá un jurado especial para eso", sostuvo a Trome.

No elegirá a sus reinas en un reality

Asimismo, Olga Zumarán no dudó en marcar distancia de su colega Jessica Newton y aseguró que no podría elegir a una reina en un reality: "No, jamás. No hay forma". En ese sentido, explicó cómo será el proceso de selección para las candidatas que participarán en sus concursos de belleza.

"Nosotros vamos a hacer la convocatoria a nivel nacional, el proceso va a ser selectivo donde vamos a elegir a la reina del lugar. No como antes que decía que era de Arequipa porque su mamá, su abuelo, su tatarabuelo es arequipeño. También venían de Estados Unidos y representaban a Ancash. Eso es que lo vamos a cambiar y para eso hay que trabajar bastante", sostuvo.

Jessica Newton responde

Luego de que Olga Zumarán dejara entrever que en los certámenes de Jessica Newton se compran las coronas, la empresaria no se quedó callada y salió al frente para pronunciarse.

"Que empiece mejorando su plataforma, que es a lo que ella se tiene que enfocar. Y es lo que yo le diría a todos, ¿tú quieres mejorar? Mejora tú, avanza tú, no mires al resto", señaló la organizadora del Miss Perú.

Sin lugar a dudas, Olga Zumarán esta dispuesta a marcar un antes y un después en los certámenes de belleza y no piensa recurrir a las modas actuales de realizar la coronación en un reality como 'EEG'.