¡Furiosa! Ethel Pozo llama MENTIROSA a Natalie Vértiz y termina su amistad de 6 años: "Me duele"

15/04/2024

Una nueva batalla entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo ha causado polémica en la farándula nacional. Todo surgió hace unos días y durante la más reciente emisión de 'América hoy', la hija de Gisela Valcárcel se tomó unos minutos para llamar mentirosa a la modelo y dar por terminada su amistad después de seis años.

La conductora del magazine matutino empezó el programa contando lo fastidiada que se encuentras tras los comentarios de la modelo, a quien consideraba su amiga hasta hace poco.

"Esta mañana no estoy contenta porque se ha mentido en televisión nacional, ha mentido una persona que dijo que era mi amiga. No se puede mentir de los amigos, basta de agarrarme de un saco de boxeo", sostuvo.

"No me ha gustado que mienta de esa forma, más aún viniendo de alguien que ser mi amiga hasta el sábado. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y Natalie", agregó.

Ethel hace importante aclaración sobre su casa

En otro momento, Ethel Pozo volvió a reiterar que Natalie es mentirosa y su casa no se parece en nada a la que tiene el '10 de la calle'.

"Me duele que mienta y que diga que mi casa es como la de Farfán, cuando ella nunca en su vida ha entrado a mi casa. Como puede decir semejante mentira", sostuvo indignada.

Finalmente, le mandó un mensaje directo a la modelo. "No conoces mi casa, Natalie, no la conoces. Es mentira, no tengo una casa como la de Jefferson, cómo no me voy a sorprender soy la animadora, mi trabajo es dar show", concluyó.

¿Qué dijo Yaco al respecto?

En una entrevista para un medio local, Yaco Eskenazi fue consultado sobre lasrecientes declaraciones de Ethel Pozo donde aseguró que su amistad con el exintegrante de 'Esto es Guerra' había llegado a su fin.

"Yo no creo que las amistades se puedan romper así de fácil, cuando hay un sentimiento de por medio, entre dos personas que han sido amigas, no es como 'bueno, no me gustó lo que hiciste, ya no quiero ser tu amigo'. Yo no veo las amistades así, pero si las otras personas ya no quieren ser mis amigos, tengo suficientes amigos en el mundo", indicó para Trome.

Es así que, después que Natalie Vértiz lance algunos comentarios sobre Ethel Pozo, la conductora de 'América hoy' se molestó y decidió terminar su amistad con la modelo y su esposo Yaco.