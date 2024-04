Estudiante llora en graduación por homenaje de los amigos de su padre fallecido: "Siempre contigo"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor caso, como el de Marcos Rogerio Manduca, un adolescente que rompió en llanto al recordar a su padre fallecido en el día de su graduación y ver el homenaje que dieron los amigos de su progenitor.

Muchos deseamos que nuestros seres más queridos estén presentes en una fecha especial de nuestras vidas, por lo cual, es desgarrador saber sobre su muerte tan temprana.

En el material audiovisual, de solo tes minutos y 53 segundos de duración, se ve cómo varias personas están sentadas presenciando la ceremonia de graduación de una escuela secundaria, en Brasil. Sin embargo, es un adolescente quien se roba las miradas y los corazones de todos por una impactante razón.

Cuatro años después de recibir la noticia de que su padre, un policía militar asesinado a tiros, el estudiante Marcos Rogério Aires Manduca Filho, de 17 años, recibió un emotivo homenaje de sus compañeros del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar del Estado de Tocantins, vestidos con su uniforme respectivo y portando sus armas.

Los hombres acudieron en representación del padre de Marcos, para que sepa que a pesar de que él no se encuentre con vida junto a él, siempre lo hará en espíritu y lo seguirá cuidando desde el cielo.

Al momento de tener que acercarse al estrado, los hombres caminaron junto a Marcos como sus guardaespaldas y al llegar al centro no dudaron en rodearlo y abrazarse gritando una frase muy utilizadas por ellos para darse ánimos.

Marcos no podía contener llorar desconsoladamente mientras sostenía su birrete y el público lo aplaudía para demostrarle que no se encontraba solo.

"Eso es amistad verdadera", se lee en el clip que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 160 mil visualizaciones, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y en mandar fuerzas al menor asegurando que perder un padre es una etapa dolorosa, que deberá afrontar. Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron a los amigos del hombre por acompañarlo en una fecha tan especial.

"Una escena desgarradora", "me hicieron llorar, acabo de perder a mi padre", "es doloroso no poder estar con ellos compartiendo ese día tan especial", "fuerzas hijo, que Dios te bendiga y a los amigos de tu padre", "con ello sabrá que no está solo", "tu papá está en el cielo guiando tus pasos", "siempre contigo, recuerda, tu padre no te dejará solo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.