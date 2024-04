¡Qué fuerte! Yaco Eskenazi FULMINA a Ethel Pozo tras romper su amistad de 6 años

Recientemente, Ethel Pozo y Natalie Vértiz protagonizaron un escándalo tras un intercambio de palabras que tuvieron. Todo empezó por un comentario que le hizo la exreina de belleza a la conductora de 'América Hoy', en son de broma.

La exchica reality indicó que le parecía raro que la hija de Gisela Valcárcel se sorprenda al ver la mansión de Jefferson Farfán y, al parecer, esto no habría sido bien recibido por la presentadora de TV, quien no dudó en responderle.

Ante este conflicto, Ethel decidió marcar distancia con Yaco Eskenazi, esposo de la modelo, con quien mantuvo más de seis años de amistad.

En una entrevista para un medio local, Yaco Eskenazi fue consultado sobre las recientes declaraciones de Ethel Pozo donde aseguró que su amistad con el exintegrante de 'Esto es Guerra' había llegado a su fin.