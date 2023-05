¿Futbolista leal? 'Cuto' Guadalupe nunca fue ampayado siendo infiel

El 'Cuto Guadalupe se encuentra en boca de todos tras revelarse el ampay que involucra a su esposa, Charlene Castro, siéndole infiel tras ser vista saliendo de un hotel con otro hombre. No obstante, ha trascendido que el histórico jugador nunca ha sido sorprendido cometiendo una traición amorosa.

Tras iniciar su carrera como futbolista profesional en 1995, el exjugador de Universitario de Deportes se caracterizó por ser uno de los pocos deportistas que nunca se ha visto involucrado en escándalos de infidelidad.

En enero del presente año, 'Cuto' Guadalupe lamentó los escándalos que vinculaban al 'Chorri' Palacios y aseguró que era imposible que él se convirtiera en protagonista de un 'ampay' porque no le gustaría que le paguen con la misma moneda.

"En mi vida siempre me trato de manejar por el camino correcto. Ya la gente me conoce de toda la vida, soy una persona frontal, me muestro tal cual soy, sin caretas. He aprendido que no haría algo que no me gustaría que me hagan, por eso la gente te respeta y valora", comentó.