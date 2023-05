Club Regatas se disculpa tras denuncia por discriminación: "El mar es de todos los peruanos"

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado, el Club Regatas de Lima pidió disculpas tras la denuncia pública por discriminación que se hizo en redes sociales por parte de un grupo de personas que practicaban stand up paddle en el mar de Chorrillos.

Reconocen el error

El centro de esparcimiento publicó en sus redes sociales un comunicado donde pide disculpas por los hechos ocurridos.

"Lamentamos profundamente los hechos acontecidos en donde se aprecia que se solicita salir del área y pedimos las disculpas pertinentes a los deportistas que se sintieron discriminados", señalaron.

Según el club, el motivo del incidente se debe a una equivocación de la seguridad del centro recreacional por una información previa:

"Este error nace por una confusión del personal de seguridad al considerar que la autorización brindada por la Capitanía para realizar la segunda Copa América 2023 en la modalidad de remo Costal en aguas abiertas, restringía el acceso en un periodo mayor al dispuesto durante las competencias que finalizaron esta semana", indicaron en el segundo párrafo.

El consejo directivo del club recalcó que no poseen restricción alguna del uso del mar circunscrito dentro de sus espigones y que se han realizado las correctivas necesarias.

Origen de la polémica

Por medio de un TikTok publicado por la cuenta de nombre @mandalapaddle, un joven narra que mientras practicaba paddle, deporte acuático, fue víctima de un caso de discriminación de parte del personal del Club Regatas.

El deportista se encontraba practicando Stand Up Paddle y se dirigía a la poza de Chorrillos; sin embargo, trabajadores de esta organización le exigieron que se retire, pues alegaban que esta parte del mar le pertenecía únicamente a los socios del Regatas.

Según comunicó mediante un video, el gerente de la asociación le pidió que se retire del mar porque es "zona privada" y de uso "exclusivo" para los miembros del club.

"Antes de ingresar a la poza nos prendieron una sirena de emergencia y en el megáfono nos dijeron que era privado", señaló el usuario.

En el video el joven manifiesta que, para él, la actitud del gerente del Club Regatas fue "bastante prepotente".

Además, comentó que un nadador que pasó por esta zona también le enfatizó al representante del club que la playa le pertenece a todos y no a una persona u organización en particular y aseguró que no es justo que las personas que practican deportes acuáticos no puedan utilizar libremente el mar.

