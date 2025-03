Giacomo Bocchio se defiende de las críticas en su contra y pide mayor tolerancia: "No le he faltado el respeto a nadie"

En los últimos días, Giacomo Bocchio se convirtió en noticia principal en casi todos los medios del país luego de anunciar su salida sorpresiva de 'El Gran Chef: Famosos' luego de más de dos años siendo uno de sus principales jurados.

El propio cocinero utilizó sus redes sociales para dar a conocer esta noticia. Y aunque no brindo razones y solo indicó que fue decisión de Latina, las redes sociales se inundaron de comentarios en su contra tras una serie de declaraciones en un podcast.

En ese mismo video que fue publicado en su cuenta de Instagram, Giacomo Bocchio aseguró que luego de aquella entrevista, ha recibido cientos de críticas en las redes por lo que pidió el mismo respeto que se le exige.

"Considero que no le he faltado el respeto a nadie y lo están haciendo conmigo, pero no me afecta porque es gente que no es parte de mi entorno, que tenga valor en mi corazón y pensamos diferentes. Solamente considero que debería manejar un poco más de respeto porque el respeto que ellos están pidiendo es el respeto que deberían dar", indicó.