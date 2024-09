Rosángela Espinoza habla sobre su atracción por futbolistas tras ser relacionada con Christian Cueva

30/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista en el podcast de Giancarlo Cossio, Rosángela Espinoza, visiblemente nerviosa, decidió aclarar su postura sobre su atracción hacia los futbolistas después de haber sido vinculada con Christian Cueva. ¿Acaso admitió que siente preferencia por los hombres que practican deportes?

Rosángela Espinoza sobre su atracción por futbolistas

La reciente aparición de Rosángela Espinoza en el podcast de Giancarlo Cossio dejó entrever su incomodidad al ser cuestionada sobre su atracción por los futbolistas.

Cuando se le preguntó directamente si le gustan los futbolistas, la modelo respondió evasivamente: "A ver, no se trata en sí del término (de futbolistas)".

Aunque Rosángela Espinoza intentó distanciarse de las acusaciones, su respuesta no fue suficiente para disipar los rumores.

La integrante de 'Esto es guerra' también dejó claro que su interés no se limita a la carrera de un hombre, expresando su preferencia por "el hombre que haga deporte".

Además, añadió: "Yo no doy el primer paso, nunca. Coqueteo con la mirada y uso mis armas, pero lo hago cuando realmente me gusta y conecto, no con cualquier cucaracho".

Esta declaración fue un intento de suavizar la situación, pero no logró evitar que los ojos del público se centraran en su "relación" con Christian Cueva.

¿Qué pasó entre Rosángela y Cueva?

Los rumores sobre la relación entre Christian Cueva y Rosángela Espinoza no son nuevos; se remontan a 2019. Antonio Tafur, exmejor amigo de la modelo, reveló en un programa de Magaly Medina que el futbolista había intentado conquistarla a través de Instagram.

Aunque Rosángela Espinoza decidió distanciarse al enterarse de que Christian Cueva estaba casado, el futbolista no se dio por vencido y le envió regalos, lo que reavivó las especulaciones.

En ese mismo año, Rosángela fue abordada por los reporteros de 'Magaly TV, La Firme', donde negó rotundamente cualquier relación con Christian Cueva, calificando los rumores como infundados. "No hay nada, no hay pruebas. Me apoyó en 'El gran show cuando estaba en sentencia", aseguró, visiblemente incómoda con el tema.

Por su parte, Christian Cueva también se vio obligado a desmentir los rumores. En una declaración, mencionó que las especulaciones estaban perjudicando tanto su vida profesional como su vida familiar.

"Me están jodi*ndo mi familia, me están vinculando con esta señorita. Ya estoy cansado, la verdad", comentó en un intento de poner fin a las habladurías.

Rosángela Espinoza ha dejado en claro que su atracción por futbolistas no se limita a un interés romántico específico, especialmente después de los rumores sobre su supuesta relación con Christian Cueva.