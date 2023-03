Gino Assereto comparte polémico mensaje en redes: Saliendo del closet de las limitaciones mentales

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos meses la orientación sexual de Gino Assereto Cárpena ha sido muy cuestionada en redes sociales. En enero de este año, el chico reality conversó con América Espectáculos y puso fin a los rumores. Sin embargo, el pasado lunes 06 de marzo compartió un sugestivo y polémico mensaje en sus redes sociales que nuevamente lo puso en el ojo de la tormenta.

"Hay un closet muy bonito que se llama 'El closet de las limitaciones mentales'. Saliendo de él, empiezas el verdadero y hermoso recorrido hacia la verdadera felicidad. Solo dejo esto por acá", escribió Assereto Cárpena en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje está acompañado de una fotografía en la que el modelo sale recostado en la arena de una playa con una sonrisa de oreja a oreja.

Gino Assereto comparte polémico mensaje en redes

Gino Assereto puso fin a rumores sobre su orientación sexual

América Espectáculos logró conversar con Gino Assereto y él desmitió los rumores sobre su orientación sexual. El modelo sostuvo que no era homosexual y que, si lo fuera, no tendría ningún problema en admitirlo: "Te soy sincero, si yo fuese gay no tendría ningún problema en decir que soy gay, ¿por qué tendría un problema?, ¿por qué habría algo de malo en decir 'soy gay'?, por qué tendría que ocultarme".

Asimismo, Assereto Cárpena recalcó que respeta la opinión de las personas que piensan que es homosexual: "Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho. Es más, tengo una canción que dice 'Saliendo del clóset'".

"Soy lo que quiero ser. Si yo quiero salir en una foto posando de una manera sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie, (...) lo hago porque me gusta. Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho (...) Si yo fuese gay, no tendría problema en decirlo", expresó el hermano de Jota Benz.

Jazmín Pinedo defendió a Gino Assereto

Jazmín Pinedo, expareja y madre de la hija de Gino Assereto, salió a defender al modelo de sus críticos. "Yo creo que en verdad que estamos en una época donde cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Gente mala utiliza las redes sociales para despotricar todo lo malo que le hace infeliz".