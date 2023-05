Gino Assereto pide perdón por sus comentarios racistas: "No hay justificación para esa estupidez"

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gino Assereto participó en el más reciente episodio de "Mande quien mande", transmitido el jueves 25 de mayo por América TV. Durante el programa, el concursante de "Esto es guerra" se disculpó en público por haber utilizado un término racista para referirse a su compañero Yojhan Escamilo Cartagena, también conocido como 'Chevy'.

"No hay justificación para esa estupidez. Pido disculpas a todas las personas afrodescendientes", precisó el también modelo.

¿Qué dijo Gino Assereto?

Después de enfrentar una avalancha de críticas, Gino Assereto reconoció su error y expresó sincero arrepentimiento por su comentario en el programa "Esto es guerra". Durante un juego de adivinanzas transmitido el martes 23 de mayo, comparó a su compañero 'Chevy' con un mono.

En consecuencia, Gino Assereto se presentó en el programa "Mande quien mande" frente a las cámaras para ofrecer disculpas. "Siento que no hay justificación alguna para esa estupidez que yo cometí. Me siento avergonzado. Cometí un error, el cual no lo medí. Sí me siento arrepentido por eso, no tuve la intención".

"Fue un error que prometo no volver a cometer. Esto es una lección bien grande para mí (...). Yo jamás voy a discriminar a alguien. Se me tilda de racista y no lo soy. A 'Chevy' lo adoro, amo. A todas las personas afrodescendientes que se han sentido afectadas con esta estupidez que cometí, les pido mil disculpas", precisó el chico reality.

María Pía Copello reprocha comentarios de Gino Assereto

María Pía Copello expresó su opinión sobre el tipo de broma realizada por Gino Assereto, calificándola como inaceptable y considerando sus palabras hacia 'Chevy' como una "estupidez".

"Tenemos que reconocer nuestros errores, pero efectivamente estas cosas no pueden volver a pasar. En pleno 2023, estos chistes son inaceptables, son ofensivos".

El pronunciamiento de PROTV

ProTV emitió un comunicado oficial en respuesta al desafortunado comentario de Gino Assereto en "Esto es guerra". En dicho comunicado, la productora ofreció disculpas por el incidente.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en nuestro programa con uno de nuestros participantes. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a nuestro público televidente, ya que dicho contenido no refleja nuestros principios y valores, y rechazamos cualquier acto de discriminación".

"Nos comprometemos, hoy más que nunca, a velar por el respeto a la diversidad cultural y ofrecemos nuestro apoyo a las personas e instituciones que luchan contra la desigualdad, en favor de la inclusión", precisó el texto.

El Ministerio de Cultura, a través de un comunicado oficial, instó a la producción del programa "Esto es guerra" a tomar acciones correctivas de forma inmediata contra Gino Assereto.