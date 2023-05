Flor Pileña, la 'Reina de la cervecita' que está dejando un gran legado en la música folclórica

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flor Pileña, conocida como la 'Reina de la cervecita', forma parte del grupo selecto de destacadas figuras en la música folclórica peruana, quienes han sido pioneras en el arte del huayno con arpa. Entre ellas se encuentran reconocidas artistas como Alicia Delgado, Perlita de Huaral y Muñequita Sally, por mencionar solo algunas.

Los inicios de Flor Pileña

Flor Pileña está a punto de cumplir 42 años de vida artística. En una entrevista exclusiva con Exitosa, reveló más detalles sobre los inicios de su carrera musical.

"Mi partida de nacimiento en la carrera artística inicia el 30 de mayo del año 1981 con una bonita canción Flor marchítame, que la canté por primera vez canté en el en el centro social San Joaquín en San Luis".

La 'Reina de la cervecita' siempre ha llevado el arte en la sangre. Por ello, desde muy pequeña tuvo una conexión innata y profunda con la música.

"Soy de padres músicos, mi hermano es músico, la música lo llevo en la sangre. el folclor lo llevo en la sangre, y compongo esa canción Flor marchita. Soy autora y compositora de 125 temas".

Flor Pileña se destaca por su abundante producción como compositora, suyos son los temas "Corazón de piedra", "Falsa", "Mi vida ya no es vida", "La calabaza", "Flor marchita", "Río Mala", "Ayer tú me ofrecías", "Déjalo, por favor", "Madre soltera", "Me da miedo quererte". También la hualina (canto ritual para llamar la lluvia) "Caminito a Huancashina" para honrar al pueblo de San Juan de Iris (Huarochiri).

Los obstáculos que logró superar

El camino hacia el éxito en el mundo del arte puede ser desafiante y requiere de muchos factores como la dedicación, perseverancia y talento que ha tenido la cantante peruana Haydee Elva Quispe Solís, conocida en el mundo artístico como Flor Pileña, la 'Reina de la cervecita'.

Antes de la popularización de las redes sociales, Flor Pileña tenía un acceso limitado a la promoción y difusión de su trabajo.

"Los primeros años, cuando inicié mi carrera artística fue muy difícil porque, quiero hacerles saber, que años atrás el folclor no era tan allegado como ahora. Antes no había TikTok, no había televisión, y la radio no nos apoyaba a los artistas".

"Al menos, yo sí he sufrido mucho para hacer llegar mis canciones a todas mis amigos del norte, centro, sur, y oriente peruano. No habían facilidades como hay ahora"

Sumado a ello, no contar con un vehículo dificultaba el transporte de sus instrumentos y equipos para sus presentaciones.

"Antes, no teníamos carro. Yo vivo en la Panamericana Sur y subía en micro, con mi arma en mi maleta, y así me iba cantar otros lugares y luego regresaba y caminaba como 15 cuadras para llegar a mi casa".

Cumplirá 42 años de vida artística

Mantenerse en la industria musical durante varios años es difícil. Sin embargo, gracias a su esfuerzo y trabajo, Flor Pileña está por cumplir 42 años de vida artística y lo celebrará con dos imperdibles conciertos.

"El sábado 3 de junio estoy de aniversario, voy a celebrarlo en el cono sur, en el local tintay en villa maría del triunfo, habrán sorpresas y novedades".

"Y el domingo 4 de junio, lo vamos a celebrar en la carretera central en el local internacional Santa Clara donde la cual es invitamos a todos nuestros amigos del norte, centro, sur y oriente del Perú".

La 'Reina de la cervecita' celebrará 42 años de vida artística y de cantarle a su provincia de Yauyos, a su distrito San Pedro de Pilas, y en especial a todo el Perú.

Flor Pileña continúa dejando un legado significativo en el folclore. A través de su arte y dedicación a este género, contribuye a preservar y promover las tradiciones culturales y musicales de nuestro país.