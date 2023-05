Esto es Guerra: Tildan de racista a Gino Assereto por comparar a su compañero con un mono

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras una reciente edición de 'Esto es Guerra', Gino Assereto fue atacado en las redes sociales por comparar con un "mono" a su compañero, conocido como Chevy, como parte de un juego de adivinanzas. Según denunciaron los usuarios, el popular 'Tiburón' actuó de manera racista al comparar a su compañero con un primate.

¿Quién es Chevy?

Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como Chevy, es un modelo, bailarín, influencer y competidor de 'Esto es Guerra', de 26 años. Su primera aparición en el reality de competencia se dio a inicios de año como parte de la 'Delegación Lima'. Actualmente, forma parte del equipo de los 'Combatientes'.

Como se sabe el joven de Ate se presentó al casting para formar parte de la 'nueva generación' del programa.

"Hoy termina y comienza una etapa en donde las cosas se ponen el doble de complicadas. ¡El sueño crece! Y con ellas las ganas de seguir adelante", expresó en redes al confirmar su permanencia en 'EEG'.

¿Qué dijo Gino?

El hecho se dio durante el juego 'Adivínalo'. Assereto logró con éxito que sus compañeros adivinaran la palabra de su cartel. Sin embargo, cerca de los minutos finales de la prueba se desesperó en el turno de su compañero Chevy, a quien le tocó la palabra "mono".

Gino Assereto continuó dando más pistas y optó por hacer los sonidos del animal. No obstante, su compañero seguía sin entender.

"¿Qué? ¿Soy yo?", dijo Chevy.

Casi al final de la prueba, Chevy logró adivinar la palabra, pero su punto no valió porque el tiempo ya había acabado.

De igual manera, antes de seguir con el siguiente turno, Chevy acotó: "¡Pero a mí no me dicen así!", dejando en claro que "mono" no es un sobrenombre que suelen utilizar con él.

La redes se pronuncian

En Twitter, los cibernautas criticaron duramente a Gino Assereto y exigieron que 'Esto es Guerra' sancione al competidor por su comentario. Asimismo, lamentaron que los conductores del programa, Johanna San Miguel y Renzo Schuller, no hayan puesto un alto a la situación.

En esa misma línea el Ministerio de Cultura (MINCUL) y la Defensoría del Pueblo (DP) realizaron sus comunicados respectivos luego de la emisión de las imágenes y el rechazo en las redes sociales por parte de los usuarios.

Cabe resaltar que la DP pidió la intervención de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para que tomen cartas en el asunto lo antes posible, pues no desean que un caso similar se vuelva a repetir en un programa de televisión.

Rechazamos, de forma enérgica, expresiones racistas vertidas en programa @estoesguerra_tv. Corresponde a los medios de comunicación evitar la normalización de expresiones discriminadoras. (1/2) pic.twitter.com/oD0Ctyho68 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) May 25, 2023

Cabe resaltar que, la casa televisiva 'América' y el programa 'Esto es Guerra' aún no se han pronunciado luego de que Gino Assereto comparo a su compañero con un mono, comentario calificado como racista.