Diego Rivera anuncia que fue retirado de "Mande Quien Mande": "Me tomó por sorpresa"

Diego Rivera fue anunciado en febrero de este año como el nuevo rostro de América TV. El influencer conducía el programa "Mande Quien Mande" junto a María Pía Copello y Carlos Vílchez; sin embargo, ha sido retirado de manera sorpresa y aquí te contamos todos los detalles.

El pasado 12 de febrero, Diego Rivera cumplió una semana como co-conductor del programa "Mande Quien Mande" de América TV. A través de sus redes sociales, aprovechó para agradecer a sus fans por su apoyo en su etapa televisiva.

"Con mucha emoción y respeto esta semana arranque un nuevo reto en televisión nacional, gracias por sus mensajes y bonitos deseos amigos, este es el primer paso de un largo camino. Vamos un día a la vez".

El influencer peruano Diego Rivera usó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que informaba a sus seguidores que su vínculo laboral con América TV había terminado.

"Hola, quisiera compartir con ustedes que desde el jueves pasado ya no formo parte del equipo de 'Mande Quien Mande', se decidió desvincularme de la co-conducción", inicia el comunicado.

La decisión de la producción de "Mande Quien Mande" tomó por sorpresa a Diego Rivera. Sin embargo, con la gentileza que lo caracteriza, el influencer peruano agradeció la oportunidad que América TV le dio.

"Si bien la noticia me llevó por sorpresa, estoy sumamente agradecido por la oportunidad que se me dio. Me llevo una tremenda primera experiencia televisiva y grandes amigos".