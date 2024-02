Taylor Swift rompe record histórico en los Grammys tras ganar premio 'Mejor Álbum del año' por cuarta vez

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La denominada 'Persona del Año 2023', Taylor Swift, ha conseguido romper un record histórico durante la última edición de los Grammys tras haber ganado el premio a 'Mejor Álbum del año' por Midgnights.

En medio de una gira mundial, una polémica relación con un jugador de la NFL y la regrabación de sus discos iniciales, la interprete de 'Anti-hero' marcó un hito en la industria musical una vez más luego haber obtenido por cuarta vez el galardón más importante de la noche.

Swift marca un hito en la historia

Con seis nominaciones, Swift llegó a la 66° edición de los galardones más importantes de la música luciendo un precioso vestido blanco estilo corset de Schiaparelli Couture. Con un escote strapless y una sexy apertura en la piernas, la cantante se robó los reflectores tan solo con pisar la alfombra roja.

Taylor Swift hace historia en los Grammy



Con 'Midnights' rompió el récord de la artista que más veces ha ganado el premio al mejor álbum, con un total de cuatro.



La banda sonora de la película 'Barbie' consiguió tres premios. /pl pic.twitter.com/0LXtsKI2QX — DW Español (@dw_espanol) February 5, 2024

La artista destacó por ser una de las interpretes con mayor de número de posibles premios. Y es que su gran talento la llevó a ser nominada en las siguientes categorías:

Álbum del año: "Midnights"

"Midnights" Grabación del año: "Anti-hero"

"Anti-hero" Canción del año: "Anti-Hero"

"Anti-Hero" Canción Pop solista: "Anti-Hero"

"Anti-Hero" Mejor actuación individual de pop: "Anti-Hero"

"Anti-Hero" Mejor actuación grupal de pop: "Karma" ft Ice Spice

Con la victoria de Swift como 'Mejor álbum del año' superó a los legendarios Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder y se convirtió en la única artista en conseguir este galardón en cuatro ocasiones.

"Gracias. Este es el mejor momento de mi vida, pero creo que cuando acabo una canción es así como me siento. Quiero seguir haciendo esto que tanto me gusta y me hace tan feliz. Gracias por darme esta oportunidad de hacer algo que tanto me gusta", fue parte del emotivo discurso que cerró la gala.

'The Tortured Poets Department'

Esta no fue la única noticia sobre Taylor Swift que dejó sorprendido a todos sus fanáticos. Y es que, la noche del último domingo era sumamente especial para sus seguidores debido a que esperaban que anunciara el lanzamiento de la regrabación de 'Reputation', uno de sus más controversiales albúmenes.

Sin embargo, muy fiel a su estilo, la autora de 'All Too Well' aprovechó la ocasión para dar a conocer que en realidad tenía preparado un nuevo disco que saldrá a la venta oficialmente el próximo 19 de abril.

"Quiero contarles un secreto a mis fans que he tenido guardado desde hace dos años, y es que mi nuevo álbum saldrá el 19 de abril", expresó luego de revelar el nombre de su nueva producción 'The Tortured Poets Department'.

De esta manera, Taylor Swift rompió un record histórico en la última edición de los Grammys tras ganar el premio a 'Mejor Álbum del año' por cuarta vez.