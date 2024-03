¿Habla de Alberto Otárola? Susy Díaz impacta al revelar que tuvo largo amorío con un ministro

La vida amorosa de Susy Díaz continúa siendo una enorme caja de sorpresas. Esta vez, la exvedette reveló abiertamente que, durante varios años de su vida, mantuvo un largo romance con un ministro, quien incluso le propuso vivir juntos ¿Se trata de Alberto Otárola?

De acuerdo a una entrevista realizada por diario 'El Popular', la intérprete 'Mueve la cabeza' no solo habría estado vinculada a personajes de la farándula, puesto que, sin ningún problema, le confesó al medio de comunicación que se vio involucrada con un importante y conocido político.

Esta revelación nació a raíz de una peculiar pregunta que le hicieron acerca de sus fallidos intentos en el amor y la posibilidad de que muchos sujetos se acerquen a ella con la única finalidad de hacerse famosos.

En ese sentido, ella tuvo una respuesta bastante sorpresiva, asegurando que también había salido con hombres que no forman parte del espectáculo.

"(No tuviste suerte en el amor ¿crees qué se acercan a ti para hacerse conocidos?) No, he salido con hombres que no los han ampayado y no quieren salir en televisión", dijo en un primer momento.