Handa se pronuncia tras aparatosa caída de Leslie Shaw: "El karma se paga calientito"

La cantante peruana Eva Bustamante, más conocida como Handa, decidió pronunciarse sobre el accidente que sufrió la intérprete de 'La Faldita', Leslie Shaw, mientras realizaba algunos pasos de pole dance y calificó que todo se debería al karma.

Ambas artistas nacionales han causado gran revuelo en la farándula nacional por sus distintos intercambios de palabras y ataques mediáticos, sin embargo, la 'pelirroja' trató de mostrar su solidaridad por la salud de la expareja de Mario Hart.

"Por ahí hay muchas personas diciendo que estoy alegre, feliz, contenta por lo que le pasó a Leslie y nada que ver. Yo soy humano y jamás me voy a alegrar por algo que le haya pasado a otro humano, sea quien sea", comentó.

A pesar de que trató de desmentir los rumores de que estaría feliz por la aparatosa caída que sufrió la cantante urbana, no pudo evitar dejar de lado su picardía e ironía expresando que quizás fue por los ataques que recibió semanas atrás y "tratar de minimizar a otros artistas nacionales".

En un intento de culminar con sus declaraciones, aprovechó en mandar un especial saludo a Leslie Shaw y recalcarle que "recuerde que los egos más grandes necesitan su dosis de realidad".

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la pareja de 'El Prefe' mostró el preciso instante en que empieza a bailar una coreografía de 'pole dance', actividad que ella practica desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, los tornillos del tubo se desprendieron provocando que la rubia caiga al suelo, se golpee el brazo y hombro derecho y termine gritando por auxilio y por el dolor que sentía en ese momento.

Al ser trasladada a una clínica para ser atendida de forma inmediata, Leslie recalcó que 'la mala vibra de sus haters' fueron la principal causa.

"Pasé por emergencia y felizmente no es nada grave. Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabé mi videoclip sin problemas, yo soy más fuerte que su envidia", expresó.