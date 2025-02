Magaly arremete contra Milett Figueroa tras su debut en 'América Hoy': "Estaba perdida"

11/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa hizo su esperado debut como conductora en 'América Hoy', pese a que Janet Barboza aseguró que el programa ya tenía su panel completo, pero no convenció a todos. Magaly Medina no tardó en pronunciarse y lanzó duras críticas contra la modelo, asegurando que su desempeño fue decepcionante.

Milett Figueroa en 'América Hoy'

Tras semanas de especulaciones sobre su regreso al Perú, Milett Figueroa fue anunciada oficialmente como la nueva conductora de 'América Hoy'. Ethel Pozo, al darle la bienvenida, destacó su trayectoria en realitys y la consideró un valioso aporte al programa.

"Se nos hizo realidad. Reina de realitys, conocida en nuestro país, talentosísima y se une a la familia disfuncional", mencionó Ethel Pozo.

No obstante, la llegada de Milett Figueroa generó polémica, pues Janet Barboza había afirmado previamente que el equipo de presentadores estaba completo. A pesar de ello, la modelo demostró entusiasmo por esta nueva oportunidad y aseguró que está lista para el desafío de la conducción televisiva.

Magaly critica a Milett Figueroa

La periodista Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre el debut de Milett en 'América Hoy' y aseguró que su contratación respondió a un supuesto intento de conseguir una entrevista con Marcelo Tinelli.

"Les salió el tiro por la culata (...) deben haberse llevado un superchasco porque ni las sombras de Tinelli", comentó la conductora de ATV en su programa.

Asimismo, Magaly Medina criticó duramente el desempeño de Milett Figueroa como conductora, señalando que no tiene experiencia en el rubro y que su participación fue "tremenda y patética".

"No vende nada, creo que Tinelli la está soltando para que se vaya quedando en Perú . Ella no tiene experiencia como conductora", expresó la periodista.

Además, indicó que la modelo lució desorientada y sin conocimientos sobre la farándula local: "Estaba perdida totalmente, no hilvanaba frases ni palabras porque no conoce nada de nuestra farándula. No sabía de qué hablar, no aportaba nada. Tremendo y patético".

Milett habla de su romance con Tinelli

Ante los constantes rumores sobre una posible ruptura con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa decidió pronunciarse. La modelo aseguró que su relación con el presentador argentino sigue firme y que ambos están enfocados en sus respectivos trabajos.

"Nuestra relación realmente es pública y se comenta, sí, que una cosa, otra cosa, pero, de hecho, es parte de ser figuras públicas y, sobre todo, que nosotros, así como compartimos nuestro amor, también estamos expuestos a esos comentarios. Pero, como pueden ver, estamos superbién, estamos muy contentos", afirmó.

Además, Milett Figueroa reveló que Marcelo Tinelli le brindó total apoyo cuando le comunicó su regreso al Perú para ser conductora de televisión.

"Él me aconseja un montón, él me sugiere muchas cosas también, y nunca he perdido de vista, como he dicho, mis sueños y mi futuro. Realmente a mí me encanta, disfruto mucho de mi trabajo; yo me deprimo cuando no trabajo", aseguró la modelo.

El esperado regreso de Milett Figueroa a la televisión peruana se hizo realidad, pero también estuvo rodeado de críticas y especulaciones. Mientras su desempeño en 'América Hoy' es evaluado por la audiencia, la modelo reafirma que su relación con Marcelo Tinelli sigue vigente y que cuenta con su apoyo en esta nueva etapa profesional.