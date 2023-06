Hijo de Camilo Sesto reaparece como Sheila Devil y se sincera sobre su transición: Me parezco a mi padre

Camilo Blanes atrae la atención con cada publicación en redes sociales. El hijo de Camilo Sesto, ahora conocido como Sheila Devil tras su decisión de cambiar de sexo, genera preocupación entre sus seguidores y familiares cada vez que comparte una nueva foto.

Recientemente, se supo que comenzó un proceso de hormonación para avanzar en su transición de género y también reveló su decisión de someterse a tratamientos dentales. Europa Press tuvo la oportunidad de entrevistar a Sheila Devil, quien reveló las razones detrás de su cambio de sexo.

"Camilín es aburrido, pero no porque no me gusta ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir. (...) Ahora mismo lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba", resaltó a los periodistas de Europa Press.