Úrsula Boza: ¿Por qué le dicen "mirada de tiburón"?, esto es lo que reveló la actriz de AFHS

La actriz de AFHS, Úrsula Boza continúo revelando curiosidades en torno a su vida personal y, en esta ocasión, se refirió a su famoso apodo de "mirada de tiburón" con el que se le conoce en la popular serie de América Televisión.

Ausencia de padre

Úrsula Boza se animó a seguir contando detalles sobre su vida personal en el programa del canal de YouTube de Verónica Linares.

La popular "mirada de tiburón" dijo que su intensidad se debió en gran parte por la ausencia del 'rol paterno' en su vida y que estuvo haciendo terapia para poder superarla.

"También he hecho terapia con psicólogos y viene de la ausencia de padre", sostuvo.

La madre de los hijos de Christopher Gianotti confirmó a su entrevistadora que si bien no tuvo a su padre biológico a su lado, nunca le faltó el rol masculino, que lo asumieron sus tíos, hermanos de su mamá.

"He vivido con mis tres tíos maternos, mi hermana, mi mamá y yo en Pueblo Libre y luego nos mudamos a Torres de Limatambo", agregó.

En otro momento, Úrsula dijo que el hombre a quien sí lo considera como su "verdadero padre" fue a la nueva pareja de su mamá, Gustavo, a quien conoció cuando ella tenía 10 años y que la sigue acompañando hasta ahora cuando necesita de algún consejo.

Decidió hablar con su padre biológico

La villana de la serie peruana del momento 'Al fondo hay sitio' dijo tener respeto por su padre biológico a pesar de la ausencia que tuvo este en su vida, cuando ella era una niña.

Allí, Úrsula Boza, se animó en confesar a Verónica Linares que cuando tenía 19 años, tuvo la iniciativa de hablar con su progenitor para que le explicara su versión de por qué no vivió a su lado y se encargó de ella. Su madre no era muy comunicativa al respecto, no le hablaba de su papá y, por ello, decidió por 'cuenta propia' entablar una conversación con él.

"Yo sentía que me había dejado, pero en realidad no me dejó", reflexionó la actriz para 'La Linares'.

"Tienes mirada de tiburón"

En otro momento de la entrevista, Úrsula Boza recordó de dónde viene su famoso apodo "mirada de tiburón", ¡y no! No es por la serie de gran alcance nacional que es visto en América Televisión todas las noches.

"Tienes corazón de piedra, tienes una mirada de tiburón" le dijo alguna vez su hermana mayor.

La esposa de Christopher Gianotti dijo que su hermana mayor fue quien le puso esa "chapa" al ver que, cuando ella era adolescente, le guardaba cierto resentimiento a su padre por no haber estado presente en su vida, cuando más lo necesitaba.

"Sí desde allí creo que me salió (mirada de tiburón), te lo juro", reveló la villana de AFHS.

Es así como, se siguen conociendo más detalles poco conocidos de la vida de la actriz de AFHS Úrsula Boza más conocida como "mirada de tiburón" .