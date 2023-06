¡No soportó! Participante de certamen de belleza arranca peluca a compañera tras perder el concurso

No tuvo tolerancia a la frustración. Una participante de un certamen de belleza no tuvo mejor idea que arrancarle la peluca a su compañera tras perder el concurso, lo que provocó que todos los asistentes queden sorprendidos ante el suceso, más aún porque minutos antes se había hablado sobre el respeto y tolerancia.

El video que pertenece a la cuenta @canalfarandulagay, que lleva como título "Escándalo en el certamen de belleza Miss Gay Venezuela, realizado en la ciudad de Viña del mar", muestra el preciso momento en que una de las participantes ataca a su compañera, quien fue declarada ganadora del concurso.

Como se aprecia en el material audiovisual, el presentador del certamen anunció en determinado momento que una de las dos participantes que estaban delante de las otras, resultó ganadora, por lo que esta se emocionó colocando su mano en el pecho.

Lo que nadie esperaba es que una de las participantes que se encontraba en segunda línea se acercara a ella para atacara. Según las imágenes, la "Miss Esparta" se acercó por detrás y le arrancó la peluca, lo cual dejó sorprendidos a todos ya que se quedaron atónitos en medio de la ceremonia.

El video se volvió viral en redes sociales, por lo que no es de sorprender que salieran más imágenes de dicho certamen; uno que sorprendió a todos es el que muestra a la "Miss Esparta" dando un discurso sobre el respeto en la ronda de preguntas minutos antes del altercado con su campañera.

"Todos sabemos que la ciencia y lo que se puede estudiar, no sabe nada de la vida. Debemos aprender el respeto y la tolerancia", decía la Miss Esparta.

Esto sorprendió a todos porque el discurso que dio no concuerda con la actitud que tuvo con su compañera, ya que no tuvo tolerancia a la frustración y mucho menos tuvo respeto por el triunfo ajeno.

El video se volvió viral en la red social china TikTok, ya que actualmente tiene más de 4 mil comentarios, 44 mil "me gusta" y 400 mil visualizaciones.

En ese contexto, varios internautas se animaron a dejar sus comentarios sobre el bochornoso suceso.

"No dejó ni un pelo de duda sobre su enfado", "Me encantan estas polémicas", "Ay pero es que la ganadora no la daba", se lee en los comentarios.