Azucena Calvay revela que fue 'ninguneada' por CONOCIDA ARTISTA en sus inicios: ¿Quién fue?

Azucena Calvay conversó con Exitosa sobre aspectos poco conocidos de su vida personal y su carrera como cantante. La intérprete de 'Sentada en un bar' contó que, en medio de su ascenso a la fama, fue 'ninguneada' por artistas reconocidos de la música peruana, y que una mujer en particular cometió el desaire que más recuerda.

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón, presentador de Exitosa, le consultó si acaso en su inicios como cantante ella sintió que la habían menospreciado. En respuesta, Azucena confesó que sí, y que esto ocurrió cuando era tan solo una niña. Por tal motivo, ella no duda en interactuar con sus fanáticos y mostrarse muy cercana a ellos.

"Sí me ha pasado, hasta he querido subir a cantar en escenarios grandes, porque era todavía una niña. Lo que ahora hago cuando hay niños que quieren cantar conmigo, les permito que suban. No me gustó en su momento lo que pasé, y no me gustaría hacer lo mismo", manifestó en un inicio.