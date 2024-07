¡Impactante! Reina de belleza denunció EN VIVO a su abusador tras ganar certamen: "Él está aquí"

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Insólito! El pasado sábado 12 de julio se desarrolló el certamen de belleza 'Miss Kansas', donde la modelo estadounidense Alexis Smith resultó como ganadora. En un particular momento del concurso, en el que fue consultada sobre qué pasaría si ganara la corona, ella dejó boquiabierto al público con su conmovedora y valiente respuesta.

De manera que, con mucha firmeza y seguridad, la reina de belleza denunció en vivo que la persona que la maltrató y abusó de ella se encontraba en el público asistente a la ceremonia. Tal confesión se volvió viral en redes, destacando el coraje y valentía que tuvo la joven modelo.

Reina de belleza denuncia públicamente a su abusador

Durante el certamen, Alexis fue consultada sobre qué rol tomaría de ganar la corona de 'Miss Kansas', destacando su preocupación por erradicar las "relaciones dañinas y abusivas", haciendo una sorpresiva confesión.

"Mi visión como próxima Miss Kansas es eliminar las relaciones dañinas y abusivas. En realidad, algunos de ustedes en esta audiencia me han visto muy emocionada porque mi abusador está aquí hoy".

Muy segura de si misma, la modelo añadió que ese detalle no le impediría estar en el certamen, demostrando su firmeza ante la denuncia pública. "Pero eso no me impedirá estar en este escenario de Miss Kansas, y representarla como la próxima Miss Kansas, porque yo y mi comunidad merecemos relaciones saludables", agregó, siendo aplaudida por el público.

Usuarios en redes viralizan momento y la apoyan

De forma casi inmediata, el momento en que Alexis Smith denunció a su abusador se volvió viral en redes sociales. Cibernautas compartieron el clip en las diferentes plataformas digitales, destacando la valentía y coraje que tuvo Alexis al confesar su experiencia durante el certamen.

"Acabas de defender a las mujeres. Gracias", "Una de las respuestas más poderosas y valientes que he escuchado en este escenario, inspirarás a muchas reinas" y " La fuerza y la valentía que tienes es increíble e inspiradora" fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo de 25 años, quién también compartió el video de su declaración en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica, destacó su valentía y defensa, la cual consideró como "verdaderamente inspiradoras". Cabe mencionar que, la modelo del condado de Butler, mencionó luego que ha visto de cerca la violencia domestica en las mujeres de su familia. Fue así que, la reina de belleza y actual Miss Kansas confesó durante su coronación que la persona que la había maltratado se encontraba ahí entre los presentes.