Pamela Franco SE PRONUNCIA sobre 'relación' con Cueva y habría lanzado indirecta a Pamela López: "No estoy de haragana"

La controversial historia entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue dando mucho de qué hablar. Finalmente, y luego de muchos rumores y habladurías, la cantante de cumbia se refirió a la 'relación' que mantiene con el futbolista.

Esto se produce luego de que, aparentemente, Cueva estaría en planes de reconciliación con su aún esposa Pamela López, luego de que ambos coincidieran en un viaje a Trujillo, por lo que la Franco, quién se encontraba en Europa.

Fue en el programa 'América Hoy' que Pamela Franco decidió pronunciarse sobre el polémico asunto que gira en torno a su 'relación' con Christian Cueva. A través de WhatsApp, la cantante fue consultada sobre el vínculo que mantendría con el popular 'Aladino', a lo cual ella respondió de manera tajante.

"Yo estoy trabajando, no estoy de haragana, enfocada en lo mío y los demás digan o hagan, no me importa", escribió la artista.