¡Indignado! Así fue la REACCIÓN de 'Metiche' al revisar lo que contiene el cono de 'Nubeluz': "¿Qué es eso?"

¡No se calló nada! En la más reciente edición del programa 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche', causó asombro entre los televidentes al revisar un cono de Nubeluz en vivo.

Esto con la finalidad de comprobar algunas quejas de usuarios en redes, quienes se sentían "estafados" luego de pagar por el icónico producto. Lo que más generó polémica fue su peculiar reacción, la cual generó diversos comentarios.

Así reaccionó 'Metiche' al cono de 'Nubeluz'

Fue así que, Kurt Villavicencio, conocido por su sarcástico modo de ser, presentó en su programa lo que contenía el famoso cono de Nubeluz. Al abrir el producto, el conductor empezó a retirar el contenido del colorido envase, mostrándose sorprendido por lo que iba apareciendo a medida que el cono quedaba vacío.

"Hay un crazy fishing, un jueguito, pretzels, un refresco de fruta, dos mousse, unas papitas, galletas de municiones, chocolatitos, frunas, caramelos, lentejitas, tres paquetes de galletas... ¿Qué es esto? ¿Manjar blanco en tubo? ¡Yo pensé que iba a ser más grande!", exclamó 'Metiche', evidentemente descontento con la revelación que hizo.

De inmediato, el conductor criticó sarcásticamente el contenido del cono, comparándolo con una simple piñata. Cabe resaltar que, según informó en su espacio televisivo, el precio del cono ronda los 72 soles, por lo cual, se burló a su particular estilo. "Esto no cuesta 72 soles, a lo mucho habrá 25 soles. El cono vale por las firmas impresas de Almendra, Lily y Xiomy", dijo irónicamente entre risas.

Kurt Villavicencio decepcionado del contenido que le llegó en el cono de Nubeluz que su programa #TodoSeFiltra compró: "esto no llega a 72 soles". pic.twitter.com/yIVVPVDDkW — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 20, 2024

Usuarios de redes reaccionan a cono de 'Nubeluz'

Tan pronto se supo de la reacción de 'Metiche', cibernautas en redes sociales también comentaron respecto al popular producto del recordado programa infantil. En TikTok, un usuario compartió su frustración al comprar el cono, señalando que los dulces que contiene no justificaban el costo.

"No sé cómo llamarle a esto", indicó cuando retiraba las golosinas. Asimismo, señaló que las firmas de las Dalinas impresas en el cono parecían no ser las originales. "Miren la calidad de golosinas que me han puesto aquí", enfatizó, mostrando su enojo como seguidor de 'Nubeluz'.

Cabe resaltar que, el descontento ha sido el mismo entre muchos seguidores del programa, quienes han expresado su desacuerdo con el precio del cono. En redes sociales, abundaron los comentarios negativos, cuestionando la calidad y el valor del producto.

