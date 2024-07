María Pía Copello destrozada al revelar que se separó de su esposo: "Dijo que ya no me quería"

María Pía Copello sorprendió al revelar que se separó de su esposo, Samuel Dyer, situación que, por horas seguidas, la llevó a romper en llanto hasta verse tremendamente afectada físicamente.

En una reciente entrevista para el podcast de Magaly Medina, la conductora de 'Mande Quien Mande', María Pía Copello, se animó a abrir su corazón y revelar que, cuando ya llevaba tres años con su esposo Samuel Dyer, su relación se vio interrumpida porque él decidió dejarla de la peor manera.

"Él terminó la relación porque creo que se asustó. A mí me dice 'me voy a hacer un MBA en Estados Unidos', creo que por un año. No me dejó en libertad, pero no me decía cómo serían los planes. No le pedí casarnos, yo le dije '¿Cómo vamos a hacer? ¿Te voy a acompañar? ¿Tú vas a venir?'. Creo que él casi se atraganta", contó en un primer momento.