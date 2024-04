¡Indignante! Dr. Fong DENUNCIA a Maricielo Effio por DIFAMACIÓN tras opinar sobre el caso Muñequita Milly

El caso de la Muñequita Milly sigue generando controversia en el Perú ya que murió a los pocos días de haber sido operada por el Dr. Víctor Barriga Fong. En medio de ello, Maricielo Effio, quien también había demandado al galeno por mala praxis, se pronunció sobre el caso y ahora el médico la ha denunciado por difamación.

Recordemos que la familia de la Muñequita Milly denunció al cirujano estético por la muerte de la cantante folclórica, a quien realizó una liposucción días antes de la Semana Santa y falleció 6 días después de agonizar debido a una peritonitis que le provocó una infección generalizada.

Después que estalle la denuncia por la muerte de la Muñequita Milly, Maricielo Effio no pudo evitar pronunciarse al respecto. Es así que, se presentó en diversos programas de televisión para manifestar su indignación por lo sucedido y responsabilizó al médico por la muerte de la cantante, pese a que aún no se sabía mucho del caso; por lo que Barriga Fong decidió demandarla.

"Me ha denunciado a mí, porque dije que había matado a una persona, como lo dijo todo el Perú. Me parece bien que lo haga, está en su derecho, igual no voy a parar", reveló Maricielo Effio en una entrevista para el diario Expreso, confirmado que seguirá luchando por conseguir justicia para su caso.