¿Indirecta para Andrea Llosa? Magaly lanza polémica frase: "Yo no soy sapo de tu misma acequia"

La tensión en la farándula se intensifica tras el anuncio de Christian Cueva como el primer invitado de la nueva temporada de 'Andrea'. Magaly Medina no se quedó callada y lanzó una polémica frase que muchos interpretan como una indirecta hacia la periodista Andrea Llosa.

Christian Cueva en 'Andrea'

Andrea Llosa sorprendió a todos al confirmar que el polémico futbolista Christian Cueva será el principal invitado en el estreno de la séptima temporada de su programa.

En un video promocional, la periodista aseguró que "todos tenemos una historia que contar" y adelantó que la entrevista con el popular 'Aladino' abordará temas delicados y personales que ocuparán varios programas debido a su extensión y profundidad.

¿Indirecta de Magaly Medina?

Poco después del anuncio de Andrea Llosa, Magaly Medina recurrió a sus redes sociales para compartir una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su colega: " No me compares, yo no soy sapo de tu misma acequia ".

Esta frase, pronunciada anteriormente en su programa, fue reposteada por la conductora, desatando especulaciones sobre su reacción a la entrevista exclusiva de Christian Cueva en 'Andrea'.

El origen de la rivalidad

En enero de 2024, Andrea Llosa participó como invitada en el programa de YouTube de Verónica Linares. Durante la entrevista, la conductora de ATV habló sobre los desacuerdos que ha tenido con Magaly Medina, con quien ha protagonizado varias polémicas pese a que ambas forman parte del mismo canal.

Según la presentadora de 'Nunca Más', la polémica conductora no acepta que ella incluya a figuras del mundo del espectáculo en su programa, ya que considera que esos temas son exclusivos de su espacio al tratarse de un formato de farándula.

No obstante, Andrea Llosa dejó claro que tiene la libertad de invitar a quien desee a su programa, ya que no existe ninguna cláusula en su contrato que limite el tipo de invitados que puede tener. Por ello, afirmó que, si lo considera necesario, seguirá entrevistando a estos personajes, sin importar la opinión de Magaly Medina.

" Lo que pasa es que ella le molesta que yo me meta en temas de farándula cuando yo puedo hacer lo que a mí me de la gana . Yo al final puedo tocar los temas que yo quiero y cuando son temas que tienen que ver con mi contenido", mencionó.

La reciente frase compartida por Magaly Medina, justo poco después que se anunciara a Christian Cueva como primer invitado de la nueva temporada de 'Andrea' ha desatado especulaciones sobre una posible indirecta hacia Andrea Llosa.