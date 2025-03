¿Indirecta a Pamela López? Hermano de Christian Cueva lanza INESPERADO mensaje: "Trae hijos para que otros los críen"

27/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcial, hermano del futbolista Christian Cueva, sorprendió a todos al lanzar un explosivo mensaje en sus redes sociales como una aparente indirecta a Pamela López, luego de que ella compartiera una publicación sobre hombres infieles.

¿Marcial Cueva responde a Pamela López sobre infidelidad?

A través de su cuenta de Instagram, Marcial Cueva, decidió lanzar una publicación tras, aparentemente, no haber aceptado lo dicho por Pamela López, quien señalaba que los hombres son infieles debido a la falta de afecto materno.

En ese marco, el hermano del popular 'Aladino' no dudó en subir una foto remarcando que si un hombre es infiel no es por lo señalado por la trujillana e incluso se animó a resaltar que "existe cada payasa que no se acuerda de la familia disfuncional en la que creció".

"No seamos ingenuos, el hombre infiel con múltiples parejas no anda buscando en cada encuentro, el reflejo de una aprobación materna perdida. (...) No hay por qué pretender que la infidelidad sea una búsqueda inconsciente de afecto materno. Como dice mi tío Truki, se acabarán las piedras, menos las payasas", se lee en un inicio del mensaje de Marcial Cueva.

¿Indirecta del hermano de Christian Cueva a Pamela López?

Pero no todo quedó ahí, ya que el mensaje de Marcial Cueva también cuestiona a las mujeres por tener hijos y enfocarse en otros temas en vez de su adecuado cuidado y educación, dejándolos a cargo de otras personas. Asimismo, cuestionó a aquellos que profesan seguir una religión y no cumplen con cada uno de los mandamientos.

"Existe cada payasa que (...) trae hijos al mundo para que las críe otras personas, que habla de Dios y ni siquiera honra el 4to mandamiento que es 'honrarás a tu padre y a tu madre'. Quien no le respondió a sus papás, creo que todos, pero de allí a ponerles la mano, ya son palabras mayores. Haz un poquito de memoria", finalizó en una historia en Instagram.

Marcial Cueva lanza mensaje luego de que Pamela López se refiera a hombres infieles.

¿Qué dijo Pamela López sobre la infidelidad?

A pesar de que Marcial Cueva no especificó si se trate de una respuesta directa a Pamela López, cabe resaltar cuál fue el mensaje que habría desencadenado esta aparente reacción.

En un video subido en sus redes sociales, la trujillana dejaba entrever que los hombres infieles buscan el amor que una madre no le dio y que eso busca en varias mujeres, ante eso afirma que nunca lo encontrará "porque ninguna es su mamá".

De esta manera, el hermano de Christian Cueva sorprendió a todos al compartir un explosivo mensaje en sus redes tras indirecta de Pamela López a hombres infieles.