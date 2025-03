Alejandra Baigorria y su IMPACTANTE publicación tras revelaciones de Macarena Vélez sobre Said

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores con un inesperado video en sus redes sociales tras las revelaciones de Macarena Vélez en el programa 'El Valor de la Verdad' que involucran a su actual pareja, Said Palao.

¿Qué dijo Macarena Vélez sobre Alejandra Baigorria?

Macarena Vélez fue la tercera participante de 'EVDLV' donde reveló detalles impactantes de su vida. En algunas de las preguntas que respondió, la modelo hizo mención al chico reality Said Palao, debido a que mantuvo una relación con él en el pasado.

Entre los temas que más sobresalieron sobre la actual pareja de Alejandra Baigorria fue que Said le ocultó a Macarena que iba a ser padre y que incluso la exintegrante de 'Combate' le habría regalado una cadena de oro valorizada en S/8 mil por su cumpleaños.

Pero eso no fue todo lo que generó polémica en la farándula local, ya que señaló que la 'Rubia de Gamarra' se había convertido en su confidente debido a que frecuentemente le contaba sobre sus peleas con 'El Samurai' sin imaginar que terminaría rompiendo los famosos "códigos de amistad" al iniciar un romance con Said Palao.

"Yo la conozco desde que entré a Combate, ella estaba en otra relación, yo también, en una época yo venía con algunos pleitos y peleas y tal, se los he comentado y ella me daba su posición y consejos. ¿Qué te puedo decir? En ese momento con que te pones a pensar bastante (en quién confías) (...) Ella me decía cosas", contó.

Alejandra Baigorria y su reacción tras confesiones de Macarena Vélez

Tras estas candentes confesiones, los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao se mostraron pendientes de sus reacciones. Es así como se reportó sobre la inesperada publicación de la empresaria en sus redes sociales.

'Ale' Baigorria no se pronunció específicamente sobre el tema, pero dejó en claro que se encuentra pendiente de los preparativos de su boda con el "amor de su vida", Said Palao, y no de las especulaciones que giren en torno a su relación.

En el video se la ve emocionada escogiendo los trajes para su padre y al lado de Said viendo las invitaciones para su matrimonio, aunque no dudó en ocultar los datos como la fecha exacta y el lugar del evento donde se darán el "sí, acepto".

"Como buena Virgo... amo organizar todo YO... elegir todo, yo ja, ja, ja sentir que todo está siendo controlado por mi ja, ja, ja así que bueno ahora le tocó a mi papá!! ¡Seguimos en los preparativos!! Amo ver como Said Palao disfruta con mi familia", se lee en la breve descripción de la publicación en redes.

De esta manera, Alejandra Baigorria sorprendió a todos sus seguidores con una inesperada publicación en Instagram luego de las polémicas confesiones de Macarena Vélez sobre su prometido Said Palao.