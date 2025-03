Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez cuando comenzaron a salir: "Me quedé en shock"

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Vélez remeció la farándula nacional tras dar a conocer detalles impactantes sobre su vida en 'El Valor de la Verdad' (EVDL). La modelo señaló que al inicio de su relación con Said Palao, él le ocultó la existencia de su hija.

¿Said Palao mantenía en secreto a su hija a Macarena Vélez?

Macarena Vélez se presentó como la tercera invitada de 'EVDLV' dejando a todos desconcertados con las respuestas a las preguntas del programa. El conductor le consultó a la modelo si era verdad que su expareja Said Palao le ocultó que iba a ser papá, cuando aún mantenían una relación, Macarena no dudó en responder con un contundente "sí".

Seguidamente, la exchica reality dio más detalles a su afirmación y que dejaría 'mal parado' a Said, actual novio de Alejandra Baigorria y con quien estaría a punto de casarse. Macarena Vélez remarcó que todo sucedió cuando comenzaba su romance con Palao.

Aparentemente, Said prefirió mantener en reserva que iba a convertirse en padre por primera vez, fruto de su "salida tiempo atrás con una chica llamada Aleska Zambrano". Esto la dejó en shock porque no podía comprender como a un mes de salir juntos, no tuvo la confianza de contárselo.

"En la época cuando empecé a salir con él, muy pocas personas sabían que iba a ser papá. En el programa él nunca lo comentó , no sé si se lo dijo a alguien del programa, pero lo tenía muy reservado, pero cuando teníamos casi un mes de salir o poco menos, me comenta que iba a ser papá", contó en el 'sillón rojo'.

¿Le dolió a Macarena Vélez no saber antes de la hija de Said?

La exintegrante de 'Combate' también sostuvo que el hecho de que Said Palao mantuviera en secreto a su hija de ella le dolió en su momento, pero luego comprendió que su ex había decidido reservar la información para él. Asimismo, Vélez reveló que, en aquel entonces, la madre de la hija de Said la "acusó de haberle quitado el novio" sin conocer realmente la realidad.

"Me quedé en shock y dije, no estoy entendiendo mucho la situación. (...) Me afectó en el sentido de que me hubiera gustado desde el principio saberlo, porque tal vez así no sé si hubiera seguido saliendo con él en ese momento. (...) Me puse a llorar. Sí, él también se puso a llorar en ese momento", agregó en 'EVDLV'.

Macarena y la cadena de oro que regaló a Said Palao

Otras de las impactantes revelaciones que realizó Macarena Vélez y que implican a Said Palao es que no dudó en regalarle una cadena de oro valorizada en S/8 mil por su cumpleaños. Indicó que el detalle lo tuvo tras consultarle al chico reality qué le gustaría recibir.

"En uno de sus cumpleaños, le pregunté que le gustaría y me dijo: quiero una cadena de oro. En ese momento estábamos bien y le di su regalo", expresó la modelo entre risas.

Al escuchar esto, su actual pareja, Juan Ichazo, no dudó en bromear y lanzar una inesperada respuesta al ser consultado si Macarena Vélez también tuvo un detalle de alto valor hacia él: " A mí me regaló su corazón" , señaló.

De esta manera, Macarena Vélez reveló en 'El Valor de la Verdad' que cuando inició su romance con Said Palao, él decidió ocultar la existencia del embarazo de su expareja.