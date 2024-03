¿Indirecta? Samahara Lobatón comparte curioso mensaje tras supuesta ruptura con Bryan Torres

¿Terminaron? Después de varios meses de relación y hasta con un supuesto compromiso de por medio, Samahara Lobatón y Bryan Torres se habrían separado. Se empezó a especular sobre una posible ruptura, luego de que ambos se dejaran de seguir, en redes sociales, y borraran todas las publicaciones que tenían en común.

Tras ello, la influencer sorprendió a todos sus seguidores con un curioso mensaje que compartió, el cual podría considerarse como una indirecta para el 'amigo' de Jefferson Farfán.

Como se recuerda, un conocido programa de espectáculos expuso unas imágenes del joven junto a una chica, quien lo besaba en la mejilla. Ello aumentó los rumores e que la pareja le habría puesto punto final a su relación.

Mediante sus historias de Instagram, la hija de Melissa Klug, publicó una curiosa reflexión que sería consecuencia de su posible separación de Bryan Torres. Pues se trata de un mensaje de autoayuda que refleja que la joven está pasando por un difícil momento.

"Si tú no tuvieras la capacidad, Dios no te permitiría pasar por eso. Dios sabe hasta donde tus fuerzas llegan. Nunca olvides esto", escribió Samahara Lobatón.

Como se recuerda, hace un tiempo también se filtró un bochornoso momento que la pareja protagonizó en la vía pública. En las imágenes, Samahara le arranchaba el celular a Bryan y él le respondió con una patada en la pierna.

Luego de exponerse las imágenes donde aparece acompañado de una joven, en una situación comprometedora, Bryan Torres se pronunció en sus redes sociales y aseguró que dichas fotografías no reflejan nada malo.

"Un poco más y esa despedida me lo dan en la oreja. No vendan algo que no es, por favor. Por más lento que lo pongan está clarísimo eso", escribió, dando a entender que las imágenes que serán difundidas no son lo que parece.