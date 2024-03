¿Samahara Lobatón y Bryan Torres terminaron? Estas son las pruebas que comprobarían su ruptura

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Bryan Torres llevan una de las relaciones más mediáticas de la farándula nacional. En una oportunidad su relación parece haber estado en crisis y recientemente dejaron pistas de una posible nueva ruptura. En esta nota te mostramos las pruebas que comprobarían que su relación habría llegado a su fin.

El salsero y la hija de Melissa Klug son muy activos en redes sociales, especialmente en Instagram donde publican su día a día. Ambos han compartido diversas imágenes donde mostraban lo enamorados que están, sin embargo, esto cambió de la noche a la mañana.

¿Bryan y Samahara terminaron?

Muchas personas dieron cuenta que Samahara Lobatón ha eliminado todas las fotos que tenía juntos a Bryan Torres y ahora sólo quedan las imágenes de ella y su hija. Por su lado, el salero hizo lo mismo y borró absolutamente todas las fotos que lo vinculan a la hija de Abel Lobatón. ¿Será que terminaron nuevamente?

Es importante resaltar que, no es la primera vez que la pareja tiene una crisis similar a esta, ya que en el pasado han sido protagonistas de escándalos por haber terminado abruptamente su relación para luego retomarla a los pocos días. Incluso en alguna oportunidad llegaron a las manos, ya que el cantante fue grabado pateando y mordiendo a la influencer.

¿Qué dijo Samahara sobre la pelea con Bryan?

La hija de Melissa Klug llegó al set de 'América Hoy' y fue atacada directamente por Janet Barboza, quien la cuestionó por la forma en que cría a su hija, "Tú no has roto el patrón", dijo la 'Rulitos'. Esto despertó la furia de Samahara y no se quedó callada, "¿Sabes cómo yo crio a mi hija?", respondió.

Enseguida, Janet Barboza cuestionó el hecho que hace unos días se compartió una foto en la que se ve a Xianna (hija de Samahara y Youna) tomada de la mano por Bryan Torres, pese a que hace aproximadamente unas semanas el salsero y la influencer protagonizaron una vergonzosa pelea en la vía pública. Ante esto, Samahara respondió fuerte y claro.

"Eso no tiene nada qué ver con cómo yo crio a mi hija. Mi hija es una princesa, está súper bien criada, los psicólogos que la ven me dicen que se nota el esfuerzo que le pongo a su crianza", comentó.

Es así que, Samahara Lobatón y Bryan Torres siempre llevaron una relación inestable, por lo que ahora muchos presumen que habrían terminado porque eliminaron todas sus fotos juntos de redes sociales.