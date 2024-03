¡No lo veas Samahara! Bryan Torres se luce muy cariñoso con misteriosa joven

Samahara Lobatón y Bryan Torres estarían pasando una nueva crisis sentimental y en medio de esto, el salsero fue captado muy cariñoso con una misteriosa joven en lo que parece ser el exterior de una discoteca. Las imágenes completas serán reveladas esta tarde.

El avance promocional de un conocido programa de espectáculos anuncia las imágenes del cantante con el titular: "Samahara no lo veas", y luego se procede a mostrar a Bryan hablando con dos chicas.

Sin embargo, nadie esperaba que una de ellas la daría un beso en la mejilla con mucha confianza. Ante esta muestra de afecto, el vocalista de 'Barrio fino' no se mostró incómodo en absoluto y por el contrario, se mostraba muy sonriente con las dos mujeres.

A pocas horas de que las imágenes completas vean la luz, Bryan Torres utilizo su cuenta de Instagram para minimizar las mismas. Mediante una historia aseguró que las imágenes hablan por si mismas y no tienen nada de malo.

"Un poco más y esa despedida me lo dan en la oreja. No vendan algo que no es, por favor. Por más lento que lo pongan está clarísimo eso", escribió, dando a entender que las imágenes que serán difundidas no son lo que parece.