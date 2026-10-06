Publican INESPERADO comunicado previo al primer concierto de BTS en Estadio San Marcos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La espera por los conciertos de BTS en Lima entra en su recta final y los ARMYs ya alistan todos los detalles para vivir los shows del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Entre los accesorios indispensables para muchos seguidores se encuentra la ARMY Bomb, cuyo funcionamiento tendrá algunas indicaciones específicas durante esta etapa de la gira.

A través de un comunicado difundido para la gira mundial 'ARIRANG' en Latinoamérica, se precisó que los asistentes no tendrán que realizar un emparejamiento individual del lightstick para utilizarlo durante el espectáculo. Esta indicación representa una diferencia frente a la información difundida previamente sobre la conexión mediante Bluetooth y el modo concierto.

Comunicado ARMY BOMB

ARMY Bomb: ¿qué deben hacer antes del concierto?

La principal recomendación para los fans es verificar que cuentan con el BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4, único modelo compatible con los efectos inalámbricos preparados para el concierto. Las versiones 3 y SE no podrán acceder a esta función de sincronización durante el show.

Asimismo, la organización indicó que el firmware debe encontrarse actualizado a la última versión disponible, identificada como 1.1. Realizar esta actualización con anticipación permitirá evitar inconvenientes y tener el dispositivo preparado antes de llegar al recinto.

En esta ocasión tampoco será necesario mantener activado el Bluetooth del celular para que la ARMY Bomb funcione en el concierto. El comunicado señala que los asistentes deberán mantener presionado durante aproximadamente dos segundos el botón izquierdo del lightstick para encenderlo antes de que comience el espectáculo.

Una vez activado, el dispositivo podrá recibir los efectos preparados para la presentación. La información oficial señala que las luces se activarán automáticamente cuando el lightstick sea encendido en el recinto.

Comunicado ARMY

La ARMY Bomb formará parte del espectáculo

El funcionamiento inalámbrico permitirá que las ARMY Bomb respondan a la producción visual del concierto. De esta manera, los dispositivos de los asistentes podrán cambiar de iluminación de manera coordinada durante determinados momentos del show, creando un efecto conjunto en las tribunas.

Por ello, los fans no tendrán que preocuparse por modificar manualmente los colores o realizar una conexión individual desde sus teléfonos durante el espectáculo. La recomendación es llegar con el dispositivo preparado, actualizado y con pilas alcalinas nuevas. Para el concierto en Lima, el lightstick oficial requiere tres pilas AAA.

Cabe recordar que previamente se difundieron instrucciones para conectar la ARMY Bomb al celular mediante la aplicación oficial, especialmente para funciones que requieren emparejamiento.

Sin embargo, para los conciertos de 'ARIRANG' en Lima, la organización estableció un procedimiento más sencillo: encender la versión compatible y dejar que el sistema del recinto se encargue de la sincronización.

Los ARMYs que asistirán a San Marcos deberán revisar principalmente tres aspectos: contar con una Light Stick VER.4, actualizar el firmware a la versión 1.1 y colocar pilas nuevas. Con estos pasos, podrán disfrutar de los efectos de iluminación coordinados que acompañarán a BTS durante sus esperados conciertos en Lima.