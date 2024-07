Integrante de 'Misias pero viajeras' comparte fotos con misteriosa mujer y reaccionan: "Salió del clóset"

Una reciente publicación de Fátima Sotomayor, conocida por su participación en el programa 'Misias pero viajeras', ha desatado una ola de especulaciones en sus redes sociales. La influencer compartió una imagen junto a una misteriosa mujer, identificada como Tam Estrella, desencadenando múltiples reacciones entre sus seguidores.

En la fotografía compartida por Fátima Sotomayor en sus redes sociales, se observa a la influencer peruana disfrutando de una tarde en París junto a Tam Estrella, una destacada youtuber cuya biografía en Instagram revela haber vivido en 7 países y visitado 35.

En la descripción de la publicación, Fátima Sotomayor menciona su experiencia en un restaurante de comida francesa, destacando la accesibilidad económica y mencionando haber probado por primera vez los escargots (caracoles franceses).

Sin embargo, fueron las implicaciones detrás de la presencia de Tam Estrella lo que captó la atención de los usuarios.

La imagen rápidamente generó especulaciones entre los seguidores de Fátima Sotomayor. Algunos comentarios insinuaron una relación más íntima entre ambas influencers, lo cual desató un debate entre los usuarios.

Es importante señalar que comentarios como "Por fin, salió del closet" fueron eliminados poco después de su publicación.

Integrante de 'Misias pero viajeras' comparte fotos con misteriosa mujer

Integrante de 'Misias pero viajeras' comparte fotos con misteriosa mujer

Recordemos que Fátima Sotomayor ha enfrentado desafíos en su carrera, incluyendo momentos de estrés y depresión debido a preocupaciones financieras y laborales.

"Me dio un cuadro de estrés y depresión. Yo me preocupaba mucho por ese tema también y me decía que no podíamos dejar de hacer contenido porque teníamos que pagar a tantas personas, pero hubo un momento en que todo nos fue mejor y pudimos planificarnos con tiempo", contó Fátima Sotomayor.