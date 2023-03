Isabel Preysler sobre Mario Vargas Llosa: "No solo he pasado página, sino que he cambiado de libro"

11/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras meses de oficializar su ruptura, Isabel Preysler se pronunció acerca del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y declaró que "hace tiempo ya pasó la página" de su fallida relación. Aunque en un inicio ninguno de los involucrados quería brindar declaraciones al respecto, parece ser que la situación ha escalado a tal punto que incluso el exesposo de la socialité, Julio Iglesias, se ha pronunciado.

Como se sabe, la revista extranjera Elle realizó un evento en el marco del Día Internacional de la Mujer y dentro de sus invitadas estaba la mamá de Tamara Falcó, Isabel Preysler. En medio de esta celebración, los medios aprovecharon para preguntarle por el autor de "La casa verde" tras las recientes imágenes que se han publicado junto a su exesposa Patricia Llosa.

Preysler afirmó que su romance con el literato peruano ya es un tema del pasado, del cual "hace tiempo pasó la página".

"Al final, las cosas siempre pasan por algo. Yo, no solo he pasado página, sino que he cambiado de libro", expresó.

Además, agrego que ya no mantienen ningún tipo de relación con Vargas Llosa después de su ruptura en diciembre pasado. Incluso, menciona que no han vuelto a hablar desde entonces.

¿Por qué acabó la relación entre Vargas Llosa e Isabel Preysler?

El motivo del fin de la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler no ha sido confirmado por ninguno, pero todo parece indicar que el detonante habría sido el "ataque" que realizó el autor a los hijos de la socialité.

"No paso porque se metan con mis hijos", declaró la empresaria.

Ello después que en el cuento "Los vientos" Vargas Llosa haya añadido unos particulares párrafos en los que hablaría de la hija de Preysler.

"Hablaba de las islas Marquesas —en referencia al marquesado de Griñón que Tamara heredó de su padre— y se reía de ella, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", mencionó la expareja de Julio Iglesias.

Pese a que el famoso escritor dijo en un inicio que el contenido del libro fuera autobiográfico, al salir a la venta reconoció que en sus páginas hablaba sobre experiencias de su propia.

La relación de esta pareja de reconocidos personajes parece haber obtenido más popularidad después de la ruptura. Los medios están a la espera de ver si Vargas Llosa le responderá algo a su expareja.