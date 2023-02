27/02/2023 / Exitosa Noticias / Economía

En entrevista con Exitosa, el economista Guido Pennano dijo que los gremios de México "no van a permitir" que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre asuntos internos del Perú, afecten las relaciones empresariales entre ambos países.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el experto reveló que los empresarios mexicanos están inconformes con la conducta manifestada por el jefe de Estado de dicho país.

"Hemos consultado y los gremios empresariales mexicanos están muy incómodos con la conducta del presidente López Obrador. Todos nos dicen que Obrador ha obrado mal en su conducta con relación al Perú, y que evidentemente ellos no van a ver, ni van a permitir, que se afecten las relaciones empresariales, comerciales, entre los dos países", declaró en nuestro medio.

En esa línea, recordó que el Perú exporta e importa de México alrededor de 3 mil millones de dólares al año. "Nosotros les exportamos, acuérdense, el gas de Camisea [...] a México también le exportamos café, le exportamos té, tomates, uvas, digamos una cantidad importante de productos, y les compramos también", agregó.

De igual manera, luego de que nuestro Gobierno dio por terminadas las funciones del embajador del Perú en México, Guido Pennano indicó que el comercio no se verá afectado porque las empresas hacen un "paréntesis" a lo político y diplomático.

"No se va a afectar ese comercio, las empresas, los empresarios, tanto los que compran, como los que venden, hacen un paréntesis a lo político y a lo diplomático [...] La parte económica no se va a ver afectada, no hay que preocuparse. Aquellos que compran o venden productos con México no se van a afectar", expresó.

Término de funciones del embajador

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio por terminadas las funciones de Manuel Gerardo Talavera Espinar como embajador del Perú en México. Esta decisión se oficializó a través de la Resolución Suprema 037-2023-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el retiro definitivo del embajador peruano en México. "He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos, y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios", señaló.

La jefa de Estado expresó su rechazo enérgico a las expresiones formuladas por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre los asuntos internos del Perú y "los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada hace sobre el origen constitucional y democrático de su gobierno".