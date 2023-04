¿Ivana Yturbe abandonó a su perro en calles de Trujillo? Modelo se pronuncia tras grave acusación

Alertados por los seguidores de la mascota de Ivana Yturbe, el programa "Amor y fuego" se comunicó con la ex chica reality para que pueda dar su descargo luego de ser acusada de haber abandonado a su perro Romeo por las calles de Trujillo.

El programa de espectáculos, "Amor y fuego" logró comunicarse con Ivana Yturbe. La modelo confesó a Rodrigo González y Gigi Mitre que se puso de acuerdo con su vecino Emilio Moreno —el denunciante— para darle un "hogar temporal" a su mascota hasta que encuentre una familia responsable para poner en adopción al animalito.

La influencer también informó que Romeo, su mascota, se encontraba viviendo en su casa hasta que confió en la adopción responsable de su conductor particular, quien prometió cuidar al animalito; sin embargo, abandonó a la mascota y terminó deambulando por las calles de Trujillo.

Existían rumores sobre el accionar del perro de Ivana Yturbe. Algunos decían que la mascota mordió a la menor de edad. Sin embargo, esto fue desmentido por la modelo.

"Definitivamente yo no siento que fue a atacar a mi hija ni nada por el estilo. No me lo pude quedar porque en mi edificio no me permiten tener mascotas", explicó.