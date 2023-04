¿La 'Monsefuana' vuelve a "Al fondo hay sitio"?: Esto dijo Melania Urbina

Melania Urbina, recordada actriz que interpretó a la 'Monsefuana' en "Al fondo hay sitio" estuvo en el estreno de una película en la que participa, "De caperucita a loba", y no dudó en hablar sobre su posible regreso a la exitosa serie peruana.

Aunque Melania Martha Urbina Keller ha participado en diferentes películas, la actriz es muy recordada por interpretar a Monserrat Chafloque, una trabajadora de los Maldini y ahijada de Lucho González.

Tras su salida de la exitosa serie "Al fondo hay sitio", la actriz ha sido muy aclamada por los fanáticos de la serie, quienes piden su regreso. Al respecto, Melania Urbina dijo:

"No he recibido la propuesta de 'Al fondo hay sitio'. ¿Si me gustaría regresar? En algún momento, sí. Ahorita, ya tengo un año planeado con varios proyectos y no podría regresar en este momento, pero la serie tiene para mucho tiempo más, así que en algún momento evaluaría la posibilidad de regresar".