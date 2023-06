Ivana Yturbe se confiesa: Modelo asegura que tuvo fugaz romance con Jefferson Farfán por despecho

En una sorprendente entrevista con la reconocida periodista Verónica Linares, la modelo peruana Ivana Yturbe ha confesado que su fugaz romance, en 2019, con el futbolista Jefferson Farfán fue producto de su despecho tras poner fin a su relación de cuatro años y medio con Mario Irivarren.

Según las declaraciones de Yturbe, quien en ese entonces contaba con tan solo 25 años, el romance con Jefferson Farfán habría durado solo unos meses y se inició poco después de su separación de Mario Irivarren. Incluso, la pareja viajó a Dubái, generando gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Sin embargo, en la reciente entrevista, Ivana Yturbe admitió que su relación con Jefferson Farfán fue impulsiva y que estuvo motivada por su deseo de superar la ruptura con Mario Irivarren. Aunque disfrutó de esos momentos con el futbolista, ahora reconoce que fue una decisión tomada en un momento de vulnerabilidad emocional.

"Creo que fue un tema de despecho, era muy chibola y recién había terminado una relación (con Mario Irivarren). Un día estuve con él y el otro día ya no, de chibola he hecho muchas cosas", dijo la influencer entre risas. "¿Cómo no? siendo un futbolista exitoso te dejaste deslumbrar me imagino", añadió Verónica Linares