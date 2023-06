Jefferson Farfán cierra su cuenta de Instagram en medio de polémica con Olenka Mejía

Jefferson Farfán ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues hace unas horas varios internautas reportaron que la cuenta de Instagram del expelotero ha dejado de estar disponible, todo esto ocurre en medio de la polémica que vive junto a Olenka Mejía, quien afirmó que perdió un bebé de la 'foquita'.

Aún se desconoce los motivos por los cuales el exfutbolista de Alianza Lima ha cerrado su cuenta de Instagram pero se presume que sería por el escándalo mediático en el que ha visto envuelto en los últimos días.

Como se recuerda, Olenka Mejía se presentó anoche en el programa "Magaly TV, la firme", donde contó varios detalles de la supuesta relación que tuvo con Jefferson Farfán en el año 2021, pero la confesión que más sorprendió a todos fue que habría perdido un bebé que era del exseleccionado.

Jefferson Farfán cierra su Instagram

La modelo sorprendió a la conductora de "Magaly TV, la firme" al revelar que el bebé que perdió debido a un aborto espontáneo era del exfutbolista, Jefferson Farfán, en la época que ambos eran vinculados sentimentalmente.

También indicó que el exjugador de Alianza Lima, la apoyó en ese momento traumático para ella, y trató de brindarle la mejor atención para su pronta recuperación.

La expareja del hermano de Yahaira Plasencia tomó cuenta de Instagram para publicar un comunicado mediante historias, en las que tocó varios aspectos del complicado momento que está pasando.

Al inicio del comunicado, expresó su agradecimiento a todas las personas que la han apoyado en estos días.

"Ante todo agradecer a todas las personas que me han brindado su apoyo emocional a través de esos mensajes en mis redes sociales (...) Hoy en día mi estado de salud No es favorable emocionalmente no me encuentro bien pero saldré adelante por mi familia que es lo más importante quiénes también me han brindado su apoyo", escribió.