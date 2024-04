Janet Barboza critica a Milett por reaparecer junto a Marcelo Tinelli: "¿Dónde está tu dignidad?"

23/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en asegurar que Milett Figueroa "se está humillando" por reaparecer junto a Marcelo Tinelli, a pesar de los rumores de que le fue infiel con una modelo argentina.

Hace unos días, la modelo peruana participó de la reunión que organizó el divo argentino junto a otros amigos y con ello, trataron de callar a quienes aseguraban que el amor que tanto se juran es real y no existe ninguna ruptura amorosa.

¿Janet arremete contra Milett?

En la última edición de 'América Hoy', la popular 'Rulitos' no dudó en tener fuertes declaraciones tras ver las fotos compartidas por Tinelli en sus redes sociales, donde aparece abrazando tiernamente a la modelo peruana.

Asimismo, otra de las fotos que causó polémica fue ver a Milett al lado de Yanina Latorre, quien aseveró en reiteradas ocasiones que la pareja se habría separado.

Es tras ello, que Janet indicó sentir "vergüenza" por Figueroa, ya que volvió al lado de un hombre que "no le da su lugar" y que solo la usa para promocionar su reality sin tomar en cuenta sus sentimientos o cómo se pueda sentir por las constantes críticas y polémicas.

"Están promocionando reality, acá me da mucha pena Milett Figueroa, porque vemos una Milett Figueroa humillada con un hombre que no le da su lugar. (...) Qué vergüenza, que humillación, ¿dónde está la dignidad?", indicó Barboza.

¡Duras críticas a Tinelli!

Pero no todo quedó ahí, ya que Janet siguió criticando a Tinelli hasta el punto de calificarlo como "mariotenista" y que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de levantar su fama. Por ello, hizo un llamado a Milett para que "recapacite" y piense en ella misma.

"Para mí Marcelo no la ama, para mí Milett está en busca de una oportunidad en Argentina y creo que esto va a terminar muy mal. (...) Va a regresar a Perú con una mano adelante y una atrás. Para mí no hay amor, para mí hay un reality que se viene grabando hace meses. Le deseo lo mejor, pero estoy segura de que su bien no es Marcelo Tinelli", remarcó tajantemente la 'Rulitos', dejando impresionadas a sus compañeras del programa.

De esta manera, la conductora de televisión indicó que ve a la exparticipante de 'De vuelta al barrio' "sin honor y humillada", al descubrirse que no dudó en viajar a Argentina para estar al lado de Marcelo Tinelli sin tomar en cuenta los rumores de que él le fue infiel con la modelo e influencer Cande Lecce.