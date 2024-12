Janet Barboza DESTROZADA por salida de Brunella Horna de 'América Hoy': "Me hiciste sentir joven"

27/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brunella Horna sorprendió a más de uno con su salida de 'América Hoy'. La popular modelo se despidió del programa, luego de tres años al aire, por lo que su compañera Janet Barboza no pudo evitar mostrarse afectada por su decisión.

Janet Barboza destrozada por salida de Brunella Horna

Durante la última edición de 'América Hoy', Brunella se tomó unos minutos para anunciar su salida definitiva del programa mañanero, afirmando que su firme decisión se debe a que desea pasar mucho más tiempo con su pequeño hijo.

"Tengo un bebé muy pequeño que muchas veces lo he dejado con fiebre. Quisiera estar con él mucho más tiempo, quiero tomarme el 2025 para estar con mi bebito", dijo la rubia, causando una evidente pena entre sus compañeros del magazine.

Enseguida, Janet Barboza tomó la palabra para contar cómo es que ha sido trabajar con la esposa de Richard Acuña durante estos últimos años, resaltando el gran cariño y admiración que le tiene, puesto que la considera como parte de su familia.

"Por un lado, Brunella decía que somos parte de tu familia y es así como te sentimos. Sabes lo mucho que te quiero y te admiro".

La popular 'Rulitos' rompió en llanto y aseguró que la presencia de 'Baby Bru' hizo que su alma rejuveneciera de manera impresionante, dejándole, además, grandes lecciones de vida: "Si bien es cierto que eres una mujer joven, eso no significa que uno no aprenda de los jóvenes. Me hiciste sentir joven de alma".

Brunella Horna se despide de 'América Hoy'

Brunella Horna utilizó sus redes sociales para despedirse de todo el público de 'América Hoy'. Con un video en el que recopiló distintos momentos con sus compañeros del magazine matutino, la popular 'Bubu' le puso punto final a su etapa como conductora de televisión.

"Los extrañaré tanto. Por siempre en mi corazón América Hoy", se lee en el post que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en llenar su publicación con tiernos comentarios, en los que resaltaron su carisma y gran talento para estar frente a las pantallas.

"Te retiras por amor a tu bebé y eso es meritorio. Dios los bendiga y cuide siempre", Eres una buena persona y Alessio es bello y bueno como Tú. Cuídate, me alegrabas las mañanas", "Se te va a extrañar", fue lo que dijo un grupo de usuarios.

Debido a esta situación, Janet Barboza no pudo ocultar su tristeza, por lo que terminó rompiendo en llanto y asegurando que la presencia de Brunella Horna en el programa "rejuveneció" su alma.