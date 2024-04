Jean Deza se burla de Jossmery Toledo y Shirley Arica: "Me decían chipi y después estaban en mi casa"

El futbolista del Club Alianza Atlético Sullana, Jean Deza, no se guardó nada en su más reciente entrevista con 'Cuto' Guadalupe, pues habló por primera vez sobre sus polémicos romances con las modelos Shirley Arica, Jossmery Toledo y Vanessa López. El 'bravazo' dijo que todas le hicieron la fama de 'chipi', pero después lo llamaban para ir a su casa y él las recibía pese a que lo habían criticado.

Recordemos que hace unos años, Jean Deza estuvo en polémica ya que tenía un romance con Shirley Arica, pero después apareció sorpresivamente con Jossmery Toledo, quien se acababa de hacer conocida por renunciar a la PNP. Luego ambas dejaron el pasado atrás, se hicieron amigas y hasta hablaron sobre la virilidad del futbolista, llamándolo 'chipi'.

"Me han destrozado en la tele, me han dicho de todo, pero después estaban metidas en mi casa, yo tengo pruebas de que decían una cosa en tele y luego iban a mi casa, yo las recibía con los brazos abiertos. Se sentaban en ese programa, me destruían porque ellas sabían que yo no me puedo sentar ahí", indicó.