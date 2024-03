¡Es exclusiva! Shirley Arica no acepta el 'good time': "Es no tener autoestima, no quererse"

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica es una de la figuras más polémicas de la farándula peruana, sin embargo, en el extranjero es considerada toda una celebridad. La afamada 'Chica realidad' es muy asediada en Chile, pues fue invitada al Festival de Viña del Mar, donde fue abordada por la prensa y sus miles de fans. La modelo aprovechó para hablar sobre su vida y comentó sobre a moda del 'good time'.

En conversación con un medio local, la influencer fue consultada sobre su vida amorosa y aseguró que se encuentra soltera y feliz. Además, comentó sobre los escándalos de infidelidades que se ha visto en las últimas semanas, con Christian Cueva.

Descarta tener un 'good time'

La chica reality contó que está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Aseguró que está enfocada en su crecimiento personal y también mencionó que su prioridad es su hija. Por ello, sostuvo que, por el momento, no está en sus planes encontrar el amor.

Es más, descartó animarse a tener un 'good time' como muchos del ambiente farandulero. La modelo aseguró que ese tipo de relaciones reflejan la baja autoestima de una persona.

"Estoy más sola que un perro. No hay 'good time', para mí eso no es una moda. Yo no me voy a subir a un carro para que un hombre me monte, eso es no tener autoestima, no quererse ", dijo para Trome.

Habla sobre Christian Cueva

Como se recuerda, luego del escándalo de infidelidad que protagonizó Christian Cueva con Pamela Franco, salió a la luz que el futbolista también estuvo vinculado con otras modelos de la televisión peruana, entre ellas, Shirley Arica.

Por ello, la 'Chica realidad', a pesar de ya haberse pronunciado sobre esos rumores, no tuvo reparos en asegurar que nunca tuvo un 'affaire' con el popular 'Aladino'. Por el contrario, detalló que coincidieron en una reunión con otras personas del medio, sin embargo, no pasó absolutamente nada.

No obstante, Arica mencionó que, si bien por su parte nunca hubo un interés o atracción hacia el futbolista, él sí intentó coquetearle y hasta le dijo que su matrimonio estaba atravesando por una crisis.

"Tuve una reunión privada con él y otros futbolistas, pero aclarando al público cucufato que encerrona es una reunión donde te diviertes y no pasa nada más, no es que sale una y entra la otra. Solo falta que me caiga un trueno del cielo. Si hubiera pasado algo lo digo, yo no me hago la calzón con bobos, soy deslenguada, pero no mentirosa", aclaró.

No cabe duda de que Shirley Arica no se presta para los jueguitos del 'goog time', la modelo está segura de lo que quiere en su vida y está enfocada en su crecimiento personal.