¿Qué pasó? Shirley Arica es acusada de chocar lujoso vehículo en San Isidro

Shirley Arica nuevamente está en el ojo de la tormenta al protagonizar un escándalo. Esta vez, la popular 'Chica realidad' fue acusada de chocar una moderna camioneta contra otro vehículo, este viernes 5 de abril en la avenida Jorge Basadre, en el distrito de San Isidro.

De acuerdo a la información proporcionada con el programa 'Todo se filtra', la modelo habría dejado abandonado su vehículo.

Según el programa de Panamericana, un chofer de otro vehículo manifestó que su unidad fue chocada por una moderna camioneta BMW conducida por la influencer. Esta persona, identificada como Christian Alcocer, contó que Arica le ofreció mil soles; pero este monto no le alcanzaba para costear los gastos del fuerte impacto.

Tras ello, el vehículo fue trasladado hasta la comisaría de San Isidro, debido a que habría sido abandonado por la conductora . Al respecto, Shirley Arica no brindó declaraciones a dicho medio.

La modelo denunció haber sido discriminada, en una discoteca del sur, al negarle el ingreso y haber recibido malos tratos. La 'chica realidad' llegó al lugar acompañada de una amistad, sin imaginar, que sería impedida de ingresar. Por ello, no dudó en recurrir a la policía y sentar la denuncia por discriminación. Pidió que este centro nocturno sea clausurado.

"No me dejan entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada, pero nos han discriminado. Nos han tratado mal, estamos pidiendo el libro de reclamaciones y no nos lo quiere dar. Han dejado entrar a todos mis amigos, menos a mí. A mi amigo le han dicho que es gay, y por eso no lo dejan pasar", sostuvo la exchica reality.