Jean Deza ya no será parte del Cienciano por escándalos, según Magaly Medina

Magaly Medina indicó que su producción se comunicó con el encargado de relaciones públicas del club Cienciano y él afirmó que el futbolista Jean Deza ya no viste dicha camiseta.

"El sigue militando en las filas del Cienciano? El encargado de relaciones públicas del club nos dijo que lean Deza va no forma parte del equipo. Ya no entrena con ellos y ya no viste la camiseta de ellos", dijo la conductora en la reciente edición de ''Magaly TV, La Firme''.