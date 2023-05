Gabriela Alava confiesa que Jean Deza le pidió volver tras pelear en la calle

¿Reconciliación a la vista? La modelo Gabriela Alava confesó a las cámaras de Magaly Medina que el futbolista Jean Deza le pidió retomar la relación poco después de protagonizar unas de las peleas más vergonzosas de Chollywood de los últimos años. Ella también dijo que en ese momento le dio pena, pues habían pasado varias cosas, pero Magaly le dio un duro sermón.

En un inicio declaró que le dio mucha pena que Jean esté haciendo ese tipo de espectáculos en la calle, pues corre riesgo que el club deportivo Cienciano del Cusco, que es para donde él juega, lo despida.

"O sea sí me dio tristeza después, porque en el momento obviamente me dio cólera, estaba muy indignada por todo lo que estaba haciendo, pero me da pena que él solito se esté poniendo la soga al cuello, ya luego me dijo que dejemos esto así y que no le echemos más bien el fuego", declaró.