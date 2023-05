¿Se reconciliaron? Jean Deza es captado saliendo del departamento de Gabriela Alava

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Parece que la reconciliación está a la vuelta de la esquina. El futbolista del Cienciano, Jean Deza, fue captado por las cámaras de "Magaly TV la firme" mientras salía de la casa de su exnovia, la modelo Gabriela Alava; todo esto ocurre después que hace aproximadamente protagonizaran una pelea callejera fuera de la casa de Gabriela.

La urraca empezó su programa diciendo que emitirá nuevas imágenes de la pareja, y efectivamente espero los últimos minutos de su programa para emitir los videos. En ellos se puede ver que Jean Deza, quien vestía short y polo negro, sale del departamento de Gabriela Alava en horas de la mañana, para luego abordar un taxi que lo esperaba abajo.

Gabriela Alava responde sobre las nuevas imágenes

Los urracos esperaron a que Jean Deza se vaya y Gabriela salga de su departamento para abordarla. Horas después, Alava salió de su casa y el reportero de Magaly aprovechó para preguntarle si Jean había pasado la noche allí, pero la rubia solo dijo que él había llegado muy temprano.

"No estamos haciendo nada malo, ni él y yo tampoco, estamos solteros los dos". Asimismo, cuando el reportero le preguntó si habían retomado su relación, ella respondió con un tajante "No, si eso que quieres escuchar, no", y después volvió a aclarar que ellos han quedado bien y mantienen una relación de amistad.

Por otro lado, aclaró que posiblemente los vean comiendo juntos, pero que si se trata de una relación sentimental no había posibilidad. Además, dijo que no tiene problema si la llaman "la incondicional" si el programa de Magaly le había puesto ese calificativo.

Finalmente se informó que Jean Deza viene promocionando el emprendimiento de Gabriela en sus redes sociales, mientras que la tía de ella, quien peleó verbalmente con el futbolista, dijo que ya no piensa meterse en la relación de ellos porque su sobrina ya es grande para saber lo que quiere, pero lo que más llamó la atención fue el hecho que dejara entrever que el pelotero estaría pagando el departamento de la modelo.

Magaly opina sobre las nuevas imágenes