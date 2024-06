Jefferson Farfán: ¿Cuál fue el conmovedor regalo que le dio su hija Maialen por el Día del Padre?

Jefferson Farfán, celebró el Día del Padre con un conmovedor regalo de su hija mayor, Maialen. A través de sus redes sociales, compartió el tierno gesto que le hizo recordar su amor por el fútbol y la estrecha relación que mantiene con su primogénita.

Este domingo 16 de junio, en el marco de la celebración del Día del Padre, Jefferson Farfán recibió un conmovedor obsequio de su hija mayor, Maialen, de 19 años. Aunque siempre ha preferido mantener a sus retoños alejados del foco mediático, el exfutbolista no dudó en compartir este especial momento con sus seguidores.

En sus historias de Instagram, el exfutbolista de Alianza Lima mostró una fotografía de una cajita de regalo que le entregó Maialen Farfán.

En la caja se leía el texto: "Papá, eres mi 10", un claro homenaje a la trayectoria de su padre en el fútbol y al número que lo acompañó en su carrera. Jefferson Farfán expresó su felicidad y agradecimiento con un mensaje emotivo: "Gracias por el lindo detalle hijita, te amo".

Jefferson Farfán: El regalo que le dio su hija Maialen por el Día del Padre

En una reciente entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube 'La Linares', Jefferson Farfán se mostró relajado y abierto a hablar sobre diversos aspectos de su vida. Entre los temas discutidos, destacó la relación con su hija Maialen.

La conductora de 'América Noticias' le preguntó sobre la vida amorosa de la joven, a lo que Jefferson Farfán respondió con humor.

"No, ella está soltera, fue un besito, regaló un 'piquete', no más. Parte del show", comentó Jefferson Farfán, refiriéndose a un beso que Maialen dio a un joven.

Jefferson Farfán aseguró que no es un padre celoso y que mantiene una relación de confianza con su hija, quien le contó sobre el incidente.

"No, ella me contó, tiene 19 años. ¿Tú no te has besado a esa edad? (...) Cuando mi hija me contó que había besado a un 'chamaco'. Uno se preocupa, pues. No puedo dar el nombre del galáctico, está arriba, en el satélite", añadió entre risas.